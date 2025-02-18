У Кременчуці встановлять стовпичики на зупинках громадського транспорту за понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 159

Гроші на це влада виділила з цільового фонду Кременчуцької громади

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовив поточний ремонт зупинок громадського транспорту — там встановлюватимуть конструкції захисних стовпчиків. Роботи виконуватиме ФОП Ганна Бєлкіна. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 18 лютого.

Відомо, що монтаж стовпчиків коштуватиме 41 тис. грн, а зварювальні роботи — 72 тис. гривень. Ремонти мають виконати до 20 березня. Гроші на це влада виділила з цільового фонду Кременчуцької громади.

Крім того, тоді виконком погодив виділити гроші на заміну скла на зупинках — 569 тисяч гривень. За словами міського голови Віталія Малецького, одне скло коштує 13 тисяч гривень. Він додав, що на зупинках центральної частини міста потрібно встановити камери відеоспостереження.

Що відомо про виконавця робіт

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 49 підписаних договорів на загальну суму 5,1 млн гривень.

Нагадаємо, навесні торік комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

Станом на початок червня стало відомо, що підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників.

Торік вересні жінка взялась за ремонт зупинок громадського транспорту «Вулиця Нескорених» в обидва боки за понад 400 тисяч гривень.