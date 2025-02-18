У Кременчуцькому районі громада поверне землі заказника «Лубкове» з незаконної оренди

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Семенівська селищна рада уклала з приватним сільськогосподарським підприємством договір оренди землі, незважаючи на те, що ділянка входить до складу природно-заповідного фонду України

Східний апеляційний господарський суд задовольнив позов Полтавської обласної прокуратури та визнав недійсним договір оренди земельної ділянки площею 69,5 га, що належить до території гідрологічного заказника місцевого значення «Лубкове». Відповідне рішення скасувало попередній вердикт Господарського суду Полтавської області, розповіли в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2023 році Семенівська селищна рада уклала з приватним сільськогосподарським підприємством договір оренди землі, незважаючи на те, що ділянка входить до складу природно-заповідного фонду України. До того ж землю передали в оренду як сільськогосподарську.

Прокуратура подала позов в інтересах держави в особі Семенівської селищної територіальної громади та Державної екологічної інспекції Центрального округу. Суд підтвердив, що на території заказника заборонена діяльність, яка може завдати шкоди природному середовищу.

Рішення суду вже набрало законної сили.

Нагадаємо, прокуратура оскаржує закриття справи щодо депутата Хорольської міської ради. Досудове розслідування встановило, що депутат сприяв бізнесу у знятті та перенесенні родючого шару ґрунту без спеціального дозволу та допустив використання земельної ділянки площею понад 6 га не за цільовим призначенням.