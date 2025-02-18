Сьогодні в одній з громад Кременчуцького району проведуть контрольований технічний вибух

Сьогодні, 18 лютого, о 13.00, в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух.

Підприємство, яке проводить вибухові роботи, повідомляє, що усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

— Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати. Зберігайте спокій та повідомте про це своїх близьких, - йдеться у повідомленні.