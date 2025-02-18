На Полтавщині попередили про сильний туман

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Вранці 18 лютого на Полтавщині очікується туман, видимість 200 — 500 м. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Рекомендації від поліції для водіїв та пішоходів:

Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.

Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.

Під час туману також потрібно рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, раніше писали у патрульній поліції Кременчука під час подібних погодних умов.