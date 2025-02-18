На Полтавщині попередили про сильний туман

Вранці 18 лютого на Полтавщині очікується туман, видимість 200 — 500 м. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.
Рекомендації від поліції для водіїв та пішоходів:
Під час туману також потрібно рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, раніше писали у патрульній поліції Кременчука під час подібних погодних умов.
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