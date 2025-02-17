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Кількість хворих на грип та Covid-19 у Кременчуці зростає — медики

Вчора, 22:00 Переглядів: 165

 

Традиційно більша частина серед хворих — діти

За попередній тиждень, із 10 до 16 лютого, у Кременчуці спостерігається зростання захворюваності га ГРВІ, грип та Covid-19. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На ГРВІ за минулий тиждень захворіли 966 людей, на грип — 53 та на Covid-19 — 6 людей. Традиційно переважна більшість хворих на грип та ГРВІ — діти. Так на грип типу А захворіли 49 дітей, а на ГРВІ — 734 дитини. 

Із грипом до медзакладів Кременчука госпіталізували 15 дітей та 4 дорослих. Із ГРВІ до лікарень ушпиталили 18 дітей та 1 дорослого. Усі хворі на Covid-19 — дорослі, вони лікуються амбулаторно. Випадків смерті від Covid-19 не було зареєстровано.

Попри зростання захворюваності, така кількість хворих є нижчою за епідпоріг для регіону.

Нагадаємо, тижнем раніше у місті зареєстрували 600 випадків хворих на ГРВІ та 3 на Covid-19.

Також нещодавно під час засідання виконкому Кременчуцької міськради стало відомо про обмежену кількість експрес-тестів на виявлення грипу у місті: їх використовують переважно для дітей.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: здоров'я грип Covid-19 ГРВІ захворюваність
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