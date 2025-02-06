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Кременчук, Здоров'я

Тестів на грип у Кременчуці обмежена кількість і лише для дітей — виконком

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 159

 

Центри первинної медико-санітарної допомоги мають їх купувати за кошти НСЗУ, проте у січні фінансування ще не отримали

У Кременчуці наразі є лише невелика кількість тестів на визначення грипу, проте використовують їх лише для дітей. Про це під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.

За її словами, центри первинної медико-санітарної допомоги у місті закуповують тести коштом Національної служби здоров'я України, проте у січні фінансування у них не отримували. Тож наразі тестів у місті лишається небагато і використовують їх лише для дітей. Усім іншим пацієнтам медики радять купувати тести власним коштом.

Людмила Пономаренко також додала, що така ж ситуація і з вакцинацією проти грипу: імунізація є найкращою профілактикою від захворювання, проте вакцин у місті немає. Тож на початку епідсезону усім містянам радили самостійно купити вакцину від грипу та зробити щеплення.

Водночас представники виконкому погодилися узгодити це питання та знайти кошти на закупівлю тестів від грипу.

Нагадаємо, за останній тиждень у Кременчуці зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Також у двох ліцеях чотири класи перевели на дистанційне навчання через захворюваність учнів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: здоров'я грип тести Кременчук
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