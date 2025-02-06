У центрі Кременчука жінка розбила голову об лід — соцмережі

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6 лютого, близько 9.30, на вулиці Ігоря Сердюка у Кременчуці на слизькому тротуарі впала жінка. Як повідомляють очевидці у соцмережах, вона послизнулась і сильно, до крові, вдарилась головою. Містяни нарікають на не посипані тротуари.