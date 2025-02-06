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У центрі Кременчука жінка розбила голову об лід — соцмережі

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 631

Містяни скаржаться на слизькі тротуари

6 лютого, близько 9.30, на вулиці Ігоря Сердюка у Кременчуці на слизькому тротуарі впала жінка. Як повідомляють очевидці у соцмережах, вона послизнулась і сильно, до крові, вдарилась головою. Містяни нарікають на не посипані тротуари.

Нагадаємо, що сьогодні ожеледиця по всій області. Засніжені дороги розчищали 145 робітників та 114 одиниць техніки. Станом на 22 січня Кременчук мав 21 вагон солі, якої вистачило б приблизно на два тижні найлютішої зими, заявив тоді заступник міського голови Іван Москалик. Наприкінці січня Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 уклало угоду з ТОВ «Євразійська торговельна група» на закупівлю ще 2  100 тонн солі з протизлежувальною добавкою для посипання доріг. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ожеледиця травми
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