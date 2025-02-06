З російського полону повернули 6 воїнів з Полтавщини

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5 лютого в рамках обміну Україна повернула 150 захисників, серед них — шість військовослужбовців із Полтавської області. Про це повідомив Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 6 лютого.

Серед звільнених:

Солдат Павло Зубань — потрапив у полон 9 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Мар’їнки.

— потрапив у полон під час виконання бойового завдання поблизу Мар’їнки. Солдат Сергій Поротіков — перебував у полоні з 13 вересня 2023 року .

— перебував у полоні з . Старший сержант Олександр Кірієнко — потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час вогневого зіткнення.

— потрапив у полон під час вогневого зіткнення. Старший сержант Сергій Нестефоренко — зник безвісти 14 серпня 2022 року під час чергування на взводному опорному пункті.

— зник безвісти під час чергування на взводному опорному пункті. Майор медичної служби Анатолій Пляшник — потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час бою в Маріуполі.

— потрапив у полон під час бою в Маріуполі. Лейтенант медичної служби Ростислав Дружицький — захоплений окупантами орієнтовно 16 травня 2022 року під час виходу з «Азовсталі» у Маріуполі.

Додамо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців — «це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський», — написав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року із полону повернули 189 захисників. Серед них — двоє військовослужбовців із Полтавщини.

Також 15 січня до України повернули 25 українських поранених і важкохворих полонених. З їх числа — і військовий із Зінькова Дмитро Батюк, який провів у полоні майже три роки.