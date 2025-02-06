З російського полону повернули 6 воїнів з Полтавщини

5 лютого в рамках обміну Україна повернула 150 захисників, серед них — шість військовослужбовців із Полтавської області. Про це повідомив Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 6 лютого.
Додамо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців — «це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський», — написав президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року із полону повернули 189 захисників. Серед них — двоє військовослужбовців із Полтавщини.
Також 15 січня до України повернули 25 українських поранених і важкохворих полонених. З їх числа — і військовий із Зінькова Дмитро Батюк, який провів у полоні майже три роки.
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