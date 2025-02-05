Черговий обмін військовополоненими: додому повернулися ще 150 українських захисників

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 413

Серед звільнених — оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад два роки

До України внаслідок чергового обміну військовополоненими повернулися ще 150 захисників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених захисників — солдати, сержанти та офіцери, воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт.

Дехто зі звільнених захисників перебували у полоні понад два роки — зокрема, вони обороняли Маріуполь та Запорізьку область.

Обмін відбувся у форматі «150 на 150».

Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху, — написав президент.