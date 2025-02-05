Черговий обмін військовополоненими: додому повернулися ще 150 українських захисників

До України внаслідок чергового обміну військовополоненими повернулися ще 150 захисників. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Серед звільнених захисників — солдати, сержанти та офіцери, воїни Військово-Морських сил, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт.
Дехто зі звільнених захисників перебували у полоні понад два роки — зокрема, вони обороняли Маріуполь та Запорізьку область.
Обмін відбувся у форматі «150 на 150».
Нагадаємо, наприкінці 2024 року із полону повернули 189 захисників. Серед них — двоє військовослужбовців із Полтавщини.
Також 15 січня до України повернули 25 українських поранених і важкохворих полонених. З їх числа — і військовий із Зінькова Дмитро Батюк, який провів у полоні майже три роки.
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