Бюджетні асигнування перерозподілять, адже в КТУ знайшли надлишки коштів, а у лікарнях їх бракує

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У Кременчуці на місяць припинять фінансування з міського бюджету перевезення пільговиків у тролейбусах та автобусах Кременчуцького тролейбусного управління

Учора, 5 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету ухвалили проєкт рішення, яке виносять на затвердження міськвиконкому щодо перерозподілу бюджетних асигнувань у бюджеті Кременчука на 2025 рік.

Як з’ясувалося, на початку 2025 року у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» утворились великі вільні залишки, якими вони не користуються.

Водночас у міських лікарнях виникли проблеми з фінансуванням виплати зарплат їх працівникам через неукладення договорів з НСЗУ.

Заступниця начальника департаменту фінансів Тетяна Тетьоркіна пояснила, що бюджетні кошти вирішили перерозподілити — у Кременчуці на місяць припинять фінансування з міського бюджету перевезення пільговиків у тролейбусах та автобусах Кременчуцького тролейбусного управління, тобто КТУ не отримає за це компенсацію, а заплановані на це кошти направлять двом міським лікарням.

Таким чином планують погасити борги із виплати зарплат медикам за грудень минулого та першу половину січня цього року.

Тож КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» та КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» внаслідок цього перерозподілу отримають найближчого часу з міського бюджету понад 1 млн грн кожна.

— Сьогодні ще не всі лікарні підписали з НСЗУ угоди, тому в них виникла проблема з виплатою зарплати. Для того, щоб погасити ці борги по заробітної плати й проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань, — пояснила Тетяна Тетьоркіна та додала, що «процес з НСЗУ поступово налагоджується».

Голова депутатської комісії Олександр Плескун здивувався тому, що у КТУ утворився вільний залишок коштів, про який ніхто не знав.

— Як так могло статися, що на КТУ є вільні кошти, а ніхто про це не знав? Я гадав, що комунальні підприємства звітуються перед хоча б перед департаментом фінансів, — зауважив Олександр Плескун.

У відповідь Тетяна Тетьоркіна пояснила, що комунальні підприємства звітуються перед головними розпорядниками коштів — відповідними департаментами та управліннями, яким вони підпорядковані. А КТУ та міські лікарні підпорядковані різним департаментам.

Нагадаємо, учора ми писали, що з бюджету Кременчука заплатять півмільйона гривень штрафних санкцій за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів.

»Кременчуцький Телеграф» також повідомляв, що на засіданні цією ж депутатської комісії був розглянутий проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Його збільшили на 1,2 млн грн коштом субвенції з державного бюджету для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.