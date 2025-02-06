У Пирятині рятувальники загасили пожежу в гаражі

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6 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у гаражі на вулиці Київській у Пирятині Лубенського району. Про це повідомили у пресслужбі Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогнеборці ліквідували пожежу, недопустивши поширення полум’я на поруч розташовані житловий будинок та альтанку.

До гасіння залучалися співробітники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці рятувальники загасили дві пожежі — горів вагончик та сміття.