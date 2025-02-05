Бюджет Кременчука отримав 1,2 млн грн державної субвенції на виплату зарплат помічникам ветерана

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 167

Цих коштів має вистачити на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до кінця поточного року

Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, або помічників ветерана, як їх ще недавно називали, профінансували з державного бюджету.

Сьогодні, 5 лютого, на засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету Кременчуцької міської ради розглянули проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету міської територіальної громади. Головна зміна — збільшення доходів та видатків бюджету на понад 1,2 млн грн для забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наприкінці минулого року у Кременчуці почав працювати перший такий фахівець, учасник бойових дій Ігор Шаповалов. Наразі спільно з Мінветеранів проводиться відбір ще кількох фахівців. Вони працюватимуть в комунальній установі «Турбота», а оплачуватись їх робота буде з міського бюджету, але коштом субвенції з держбюджету.

24 січня Кабмін ухвалив постанову № 67, якою затвердив розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема Полтавській області було виділено 16,6 млн грн. Кременчук з них отримав поки трохи більше, ніж 1,2 млн. Як заявили на комісії, цих коштів має вистачити Кременчуцькій громаді до кінця поточного року. У разі збільшення чисельності фахівців із супроводу ветеранів та додаткової потреби у коштах на забезпечення їх роботи, сума державної субвенції протягом року може бути збільшена.

У Кременчуцькому районі почали працювати перші 6 помічників ветеранів, один з них — у Кременчуці

Нагадаємо, у грудні ми писали, що загалом на Полтавщині вже працюють вже 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. З них шість фахівців працюють у Кременчуцькому районі, а один — у Кременчуцькій громаді.

У 30 громадах Полтавщини пройшли конкурсні відбори на посади помічників ветеранів війни

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Мінветеранів відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання

У Кременчуці на початку минулого року працював один помічник ветерана, який пройшов навчання, Втім, 23 квітня Максим Лаврик звільнився за власним бажанням.