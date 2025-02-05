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Кременчук, Воїни світла, Війна

У Кременчуці попрощаються із загиблим захисником Сергієм Черкаським

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 381

 Сергій загинув під час виконання бойового завдання на Курській області. Прощання відбудеться 10 лютого в МПК

29 січня під час артобстрілу у районі села Гуєво, Суджанського району, Курської області, загинув військовослужбовець Десантно-штурмових військ ЗСУ — Сергій Михайлович Черкаський. Про це «Кременчуцькому телеграфу» повідомили рідні загиблого.

Сергій народився 9 лютого 1976 року в селі Омельник, Кременчуцького району. Закінчив місцеву загальноосвітню школу. Навчався у ПТУ № 22, здобувши професію зварника. Працював на підприємствах: «Ізумруд», «Емальхімпром», «Котлогаз».Вдосконалював майстерність в Інституті імені Патона, отримавши сертифікат майстра 7-го розряду.

Прощання із захисником відбудеться 10 лютого о 10.40 у Міському палаці культури (МПК), м. Кременчук.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: воїни світла загиблі на війні Прощання поховання
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