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На Полтавщині аферисти привласнили понад 7 тис. грн під приводом продажу дров: поліція попереджає про нову схему

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 179

 

Аферисти отримують кошти за товар і далі не виходять на зв'язок із покупцями

На Полтавщині шахраї видурили у мешканки Миргородського району 7200 гривень під приводом продажу дров. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у січні аферисти опублікували в одній із соцмереж оголошення про продаж рублених дров, де його й побачила жінка. Після телефонної розмови вона перерахувала аферистам зазначену суму. Після цього зв'язатися із псевдопродавцями жінка більше не змогла і дрова теж не отримала.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.

У пресслужбі поліції також наводять кілька порад, аби не стати жертвами аферистів у таких випадках:

  • купувати лише у перевірених продавців;

  • аналізувати відгуки та коментарі інших покупців;

  • оплачувати товар лише після його отримання;

  • не передавати незнайомцям реквізити своєї банківської картки: термін дії та CVV-код.

Нагадаємо, нещодавно нацполіція викрила шахраїв, які в блекаути продавали підприємцям неіснуючі генератори.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: konkurent.ua
Теги: дрова продаж шахрайство шахраї поліція
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