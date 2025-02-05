На Полтавщині аферисти привласнили понад 7 тис. грн під приводом продажу дров: поліція попереджає про нову схему

На Полтавщині шахраї видурили у мешканки Миргородського району 7200 гривень під приводом продажу дров. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, у січні аферисти опублікували в одній із соцмереж оголошення про продаж рублених дров, де його й побачила жінка. Після телефонної розмови вона перерахувала аферистам зазначену суму. Після цього зв'язатися із псевдопродавцями жінка більше не змогла і дрова теж не отримала.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.
У пресслужбі поліції також наводять кілька порад, аби не стати жертвами аферистів у таких випадках:
купувати лише у перевірених продавців;
аналізувати відгуки та коментарі інших покупців;
оплачувати товар лише після його отримання;
не передавати незнайомцям реквізити своєї банківської картки: термін дії та CVV-код.
Нагадаємо, нещодавно нацполіція викрила шахраїв, які в блекаути продавали підприємцям неіснуючі генератори.
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