Нацполіція викрила шахраїв, які в блекаути продавали підприємцям неіснуючі генератори

Оперативники та слідчі Національної поліції України викрили злочинну групу, яка під час масових відключень світла ошукувала підприємців, продаючи неіснуючі генератори. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
До схеми були залучені уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва. Їхні дії завдали підприємцям збитків на близько 1 мільйона гривень.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного або надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілим). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.