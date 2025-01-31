Нацполіція викрила шахраїв, які в блекаути продавали підприємцям неіснуючі генератори

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 100

Серед них є й уродженці Полтавщини

Оперативники та слідчі Національної поліції України викрили злочинну групу, яка під час масових відключень світла ошукувала підприємців, продаючи неіснуючі генератори. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як діяли аферисти

Створили фіктивну компанію та відкрили сторінку на торгівельному інтернет-майданчику.

Пропонували підприємцям електропаливні станції, яких насправді не мали.

Вимагали повну передплату за товар.

Для переконливості укладали договори з клієнтами.

Отримані кошти переказували з рахунку підставної компанії на особисті банківські картки та зникали.

Хто входив до злочинної групи

До схеми були залучені уродженці Полтавщини, Івано-Франківщини, Донеччини, Київщини та Києва. Їхні дії завдали підприємцям збитків на близько 1 мільйона гривень.

Робота поліції

Проведено 10 санкціонованих обшуків у п’яти областях.

Вилучено автомобілі, печатки, комп’ютери, мобільні телефони з доказами шахрайства.

Силову підтримку забезпечували спецпризначенці ППОП ГУНП у регіонах.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене групою осіб в умовах воєнного або надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілим). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.