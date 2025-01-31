Збереження і розвиток Дніпра: що відомо про реалізацію проєкту у Кременчуці від Грінпіс та Ro3kvit

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 211 Коментарів: 1

У Кременчуці планують створити, зокрема, рекреаційні зони, території для відпочинку і дозвілля, вздовж Дніпра. Це робитимуть в рамках «Інтегрованої візії річки Дніпро», розробленої від Урбаністичної коаліції Ro3kvit та Greenpeace Центральної та Східної Європи. Про це стало відомо 31 січня під час сесії міської ради у Кременчуці.

Загалом організації створили комплексну стратегію, спрямованої на розв’язання проблем та розкриття невикористаного потенціалу річки Дніпро.

Основні цілі візії включають:

Екологічне відновлення та збереження річки

Сталий розвиток економіки та енергетики

Соціальний та культурний розвиток

Інтегроване управління водними ресурсами

Відомо, що у липні 2024 року в Кременчуці відбулася презентація візії, де були представлені результати досліджень та запропоновані сценарії майбутнього розвитку річки.

Як розповів нідерландський архітектор, представник Ro3kvit Фулко Трефферс, концепт проєктів, що планують впроваджувати у Кременчуці, представлять через 5 місяців.

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