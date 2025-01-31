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Збереження і розвиток Дніпра: що відомо про реалізацію проєкту у Кременчуці від Грінпіс та Ro3kvit

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 211 Коментарів: 1

Загалом організації створили комплексну стратегію, спрямованої на розв’язання проблем та розкриття невикористаного потенціалу річки Дніпро

У Кременчуці планують створити, зокрема, рекреаційні зони, території для відпочинку і дозвілля, вздовж Дніпра. Це робитимуть в рамках «Інтегрованої візії річки Дніпро», розробленої від Урбаністичної коаліції Ro3kvit та Greenpeace Центральної та Східної Європи. Про це стало відомо 31 січня під час сесії міської ради у Кременчуці.

Загалом організації створили комплексну стратегію, спрямованої на розв’язання проблем та розкриття невикористаного потенціалу річки Дніпро. 

Основні цілі візії включають:

  • Екологічне відновлення та збереження річки
  • Сталий розвиток економіки та енергетики
  • Соціальний та культурний розвиток
  • Інтегроване управління водними ресурсами

Відомо, що у липні 2024 року в Кременчуці відбулася презентація візії, де були представлені результати досліджень та запропоновані сценарії майбутнього розвитку річки.

Як розповів нідерландський архітектор, представник Ro3kvit Фулко Трефферс, концепт проєктів, що планують впроваджувати у Кременчуці, представлять через 5 місяців.

Нагадаємо, біля перехресть проспектів Лесі Українки та Полтавського з’явиться новий сквер. 

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Автор: Телеграф
Теги: річка
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Коментарі: 1

1 733
hunter:
Сьогодні, 15:51

Кофе пьем,баблишки делим и берега речки в аренду берем.

 


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