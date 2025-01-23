У Кременчуці облаштують новий сквер в районі Пивзаводу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 420

Там планують навести лад на території, висадити зелені насадження та встановити лавки

Біля перехресть проспектів Лесі Українки та Полтавського з’явиться новий сквер. Виконавчий комітет передав на баланс комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» земельну ділянку. Відповідне рішення виконком ухвалив 23 січня.

Як вказали у пресслужбі Кременчуцької міської ради, незабаром там планують навести лад на території, висадити зелені насадження та встановити лавки.

Нагадаємо, у 2025 році в Кременчуці планують створити 3 нові зелені зони — на їх окультурення хочуть знайти загалом 20 млн гривень.