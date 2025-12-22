Мирослава УКРАЇНСЬКА
Кременчук, Амстор

Стели з іменами жертв російського удару по ТЦ «Амстор» встановили в сквері памʼяті

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 341 Коментарів: 1

 

В сквері памʼяті про загиблих у ТЦ «Амстор» встановили стели з викарбованими іменами жертв 

У Кременчуці в сквері памʼяті, що біля Дніпра, встановили стели з 22-ма іменами жертв ракетного удару, нанесеного росіянами 27 червня 2022 року. Роботи зі встановлення памʼятних стел проведено за рахунок коштів місцевого бюджету. Про це повідомляється на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради. 

Нагадаємо, що сквер було закладено 10 вересня 22 року за ініціативи Кременчуцької міської ради з підтримкою компанії Comfy. У сквері висадили 22 дерева серед який 10 «чоловічих» дерев — це клени, та 12 «жіночих» — квітучі сакури і яблуні.

Додамо, що у липні цьогоріч депутати міської ради внесли зміни до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства ««Благоустрій Кременчука» на 2025–2027 роки. Зокрема, зі змінами, підприємство планує придбати 15 меморіальних стел та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті загиблих в «Амсторі» на загальну суму у 450 тисяч гривень. 

Зазначимо, що сквер біля «Амстору» у Кременчуці увійде до національного маршруту «Місця пам’яті». У липні цьогоріч біля місця трагедії вже встановили одну стелу.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

Автор: Катерина Животовська
1 575
evil:
Сьогодні, 17:11

Чому сквер не на місці трагедії ? 


Амстор:

27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

Вверх