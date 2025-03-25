Сквер біля «Амстору» у Кременчуці увійде до національного маршруту «Місця пам’яті»

Національний маршрут «Місця пам’яті» присвячений об'єднати ключові локації подій російсько-української війни та героїчних подвигів військових
Сквер біля торгового центру «Амстор» у Кременчуці, який був зруйнований внаслідок ракетного удару 27 червня 2022 року, увійде до національного маршруту «Місця пам’яті». Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Наразі Полтавська область обрала перші п’ять об'єктів, які увійдуть до національного маршруту. Усі ці об'єкти пов’язані та обʼєднують ключові локації героїзму та подій російсько-українській війні.
Крім скверу поблизу «Амстору», до маршруту також додали такі локації з Полтавщини:
Обрали ці місця шляхом опитування, які розіслали усім територіальним громадам області, а далі їх погодили усі члени робочої групи.
Надалі національний маршрут «Місця пам’яті» буде розширюватися та доповнюватися новими об'єктами, тож громади мають змогу ініціювати включення до нього й інших локацій.
Нагадаємо, торік у березні міська влада Кременчука анонсувала створення пам’ятного знаку, присвяченого жертвам ракетного удару по торгівельному центру «Амстор». Пам’ятник планують розташувати у сквері в Придніпровському парку, де висадили дерева на згадку про загиблих в «Амсторі».
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
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27 червня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.