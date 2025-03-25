У Зінькові чоловік ходив вулицями з гранатою Ф-1

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 221

23 березня в місті Зіньків поліціянти під час патрулювання виявили в 36-річного місцевого жителя предмет, схожий на гранату Ф-1. Про це 25 березня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вилучили небезпечний предмет з дотриманням заходів безпеки та направили його на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Порушнику може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження та мету зберігання гранати. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 березня у Кременчуці біля магазину знайшли гранату.