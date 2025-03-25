На Полтавщині в поліції задекларували вже 173 одиниці знайденої вогнепальної зброї

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В Україні вже чотири місяці триває кампанія щодо декларування у поліції зброї та боєприпасів, які були знайдені чи отримані громадянами. Добровільне документальне оформлення такої зброї узаконює її зберігання на час дії воєнного стану. Про це нагадала пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За цей час вже 158 мешканців Полтавщини задекларували у поліції добуту чи знайдену вогнепальну зброю та набої до неї.

Як заявив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов, ці громадяни закріпили можливість законно зберігати вогнепальну зброю та набої до неї до закінчення воєнного стану. Відповідна кампанія стартувала в Україні з 25 листопада минулого року.

— Станом на 25 березня працівники сектору контролю за обігом зброї поліції Полтавщини вже задекларували громадянам 173 одиниці вогнепальної зброї. Зокрема, 97 одиниць — нарізної та 76 — гладкоствольної. Серед нарізної зброї — 71 автомат та 8 пістолетів. Також мешканці області задекларували понад 31 тисячу набоїв різного калібру, — зазначив генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.

В поліції нагадують, що процедура декларування зброї досить проста та не займає багато часу.

Для цього необхідно звернутися на спецлінію 102 або за контактними номерами поліційних підрозділів:

Полтавське районне управління поліції — 066-11-34-162;

Кременчуцьке районне управління поліції — 073-67-17-959;

Лубенський районний відділ поліції — 066-74-19-427;

Миргородський районний відділ поліції — 095-01-53-674.

Після повідомлення впродовж 24 годин необхідно прибути до найближчого підрозділу поліції та подати документи (письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5×4,5).

Фахівці проведуть візуальний огляд вогнепальної зброї, перевірять отримані відомості, облікують зброю та видадуть громадянину повідомлення про декларування. Крім того, поліціянти в обов’язковому порядку роз’яснять декларанту обов’язкові до виконання правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї, а також про відповідальність у разі їх порушення.

Після процедури декларування правоохоронці повертають зброю декларанту в установленому порядку.

Правоохоронці закликають скористатися можливістю й легалізувати зброю та боєприпаси, щоб зберігати їх на законних підставах.

Нагадаємо, 11 березня ми повідомляли, що з моменту набуття чинності Закону, а саме з 25 листопаді 2024 року, 150 мешканців Полтавщини вже задекларували 159 одиниць вогнепальної зброї та понад 28 тисяч набоїв до неї.

Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.