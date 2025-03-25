Нетверезий водій не впорався з управлінням та перекинув автівку в центрі Лубен

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 березня близько 21.20 в Лубнах поблизу супермаркету на площі Ярмарковій. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією, 25-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Під час ДТП нікого не травмувало.

На місце події одразу прибули працівники сектору реагування патрульної поліції. У ході спілкування поліцейські побачили, що водій має ознаки сп’яніння. Йому запропонували пройти медичне обслідування на стан сп’яніння, але водій категорично відмовився.

Стосовно правопорушника працівники поліції склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що знижують їх увагу та швидкість реакції);

за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом, вчинене повторно протягом року);

за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні матеріали скерують до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, учора ми писали, що в ніч на 24 березня на блокпосту в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross під керуванням 40-річного чоловіка. Під час перевірки з’ясувалося, що водій не мав при собі ані посвідчення відповідної категорії, ані реєстраційних документів на авто. А під час складання адміністративних матеріалів у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на Драгер показав 2.61 проміле, що у 13 разів перевищує допустимий рівень.

11 березня ми писали, що у Кременчуці вночі на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).