Як учень з Тернопільщини «спалив» ФСБшника: школяра намагалися завербувати російські агенти

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 241

Ще один школяр з Тернопільщини здав агентів РФ, які намагалися його завербувати. Учень ліцею Підволочиської громади відмовився від пропозиції в месенджері про підробіток на диверсіях та розповів про це спробу вербування своїм батькам. Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

На телефон дитини надійшли пропозиції за 150 гривень розклеювати листівки з провокативними текстами або «все трощити та ламати» за 1000 доларів США.

Хлопець розповів про це матері, а та вже проінформувала правоохоронців. Жінка також розповіла про непохитну позицію свого сина, сформовану численними бесідами в ліцеї та вдома, щодо небезпеки подібних пропозицій.

Як зазначили у прокуратурі, хоча підліткам у всій Україні й продовжують надходити повідомлення про сумнівні підробітки й нібито величезну винагороду за них, багато дітей, обізнаних зі справжніми наслідками таких «заробітків», навіть не розпочинають діалоги з ворогом, розуміючи, що платою за них може стати їхнє життя та каліцтво. Натомість вони повідомляють правоохоронцям про спроби встановити такі контакти.

У прокуратурі нагадали, як нещодавно російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл міста Кременця Тернопільської області. За інформацією правоохоронців, до інспектора освітньої безпеки поліції підійшов школяр та розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого з пропозицією «підробітку».

Хлопцю надіслали й відео з посиланням на Telegram-канал для реєстрації. Проте дитина «не спокусилася на обіцяні гроші», а одразу звернулася до офіцера поліції.

Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій булв вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

— Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування — одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» — t.me/spaly_fsb_bot , — закликають в СБУ.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.