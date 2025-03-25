Кременчук відшкодовує повну вартість навчання людям з інвалідністю

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 166

Кременчук продовжує відшкодовувати повну вартість навчання у закладах вищої освіти представникам пільгових категорій, зокрема людям з інвалідністю. Так незабаром місто планує відшкодувати навчання ще одній людині. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Наразі є інформація про те, що виділять кошти на навчання одній людині, яка навчається у Кременчуцькому національному університеті імені М. Остроградського за спеціальністю «Психологія», і її навчання закінчується у червні цього року.

Інформації про те, скільки коштів місто виділить на компенсацію навчання наразі немає.

Нагадаємо, у 2024 році міська влада планувала спрямувати 96 тисяч 500 гривень на відшкодування вартості навчання п'ятьом студентам вишів, які мають інвалідність.