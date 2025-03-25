Скільки часу чекати трансплантацію серця? — відповідь експерта з транспланткоординації

Щороку в Україні потребують трансплантації органів близько 3,5 тисяч пацієнтів з важкими захворюваннями. Десятки помирають, так і не дочекавшись пересадки
З цим питанням «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.
— Наразі трансплантації серця потребують 655 пацієнтів. Операції з пересадки серця у 2024 році проводили 10 медичних закладів в Україні. Спрогнозувати, коли саме конкретному пацієнту буде проведено трансплантацію, неможливо.
Підбір пари «донор-реципієнт» відбувається автоматично через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).
Система працює з національним листом очікування, який є своєрідною чергою на трансплантацію, але при цьому ЄДІСТ враховує кілька факторів:
▪️ статус екстреності, тобто, наскільки важкий стан пацієнта через хворобу. Для реципієнтів, які потребують пересадки серця, визначено 6 статусів екстреності. Тих, хто має перший статус, система відбирає в першу чергу;
▪️ імуносумісність та сумісність антропометричних показників;
▪️ відстань від місця перебування донора до центру, де буде проведена трансплантація, адже донорський орган недовго живе поза тілом і тривалість його транспортування має велике значення.
Також при розподілі анатомічних матеріалів пріоритет надається:
▪️ дітям;
▪️ живому донору, який раніше віддав органи для трансплантації;
▪️ особі, яка за життя висловила згоду бути донором після смерті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стати пожиттєвим донором.
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