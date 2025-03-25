Скільки часу чекати трансплантацію серця? — відповідь експерта з транспланткоординації

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 105

Щороку в Україні потребують трансплантації органів близько 3,5 тисяч пацієнтів з важкими захворюваннями. Десятки помирають, так і не дочекавшись пересадки

Пацієнт однієї з лікарень чекає на донора вже рік. Він питає, скільки ще потрібно чекати, яка черга на трансплантацію серця і чи можна змінити лікарню?

З цим питанням «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

Артур Карамян, завідувач відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

— Наразі трансплантації серця потребують 655 пацієнтів. Операції з пересадки серця у 2024 році проводили 10 медичних закладів в Україні. Спрогнозувати, коли саме конкретному пацієнту буде проведено трансплантацію, неможливо.

Підбір пари «донор-реципієнт» відбувається автоматично через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

Система працює з національним листом очікування, який є своєрідною чергою на трансплантацію, але при цьому ЄДІСТ враховує кілька факторів:

▪️ статус екстреності, тобто, наскільки важкий стан пацієнта через хворобу. Для реципієнтів, які потребують пересадки серця, визначено 6 статусів екстреності. Тих, хто має перший статус, система відбирає в першу чергу;

▪️ імуносумісність та сумісність антропометричних показників;

▪️ відстань від місця перебування донора до центру, де буде проведена трансплантація, адже донорський орган недовго живе поза тілом і тривалість його транспортування має велике значення.

Також при розподілі анатомічних матеріалів пріоритет надається:

▪️ дітям;

▪️ живому донору, який раніше віддав органи для трансплантації;

▪️ особі, яка за життя висловила згоду бути донором після смерті.

— Реципієнт має право обрати центр трансплантації, де перебуватиме в листі очікування і де проведуть саму трансплантацію. За потреби він може змінити центр трансплантації, але не частіше одного разу на шість місяців. При цьому, загальна тривалість перебування в листі очікування зберігається.