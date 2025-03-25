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Скільки часу чекати трансплантацію серця? — відповідь експерта з транспланткоординації

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 105

Щороку в Україні потребують трансплантації органів близько 3,5 тисяч пацієнтів з важкими захворюваннями. Десятки помирають, так і не дочекавшись пересадки
Пацієнт однієї з лікарень чекає на донора вже рік. Він питає, скільки ще потрібно чекати, яка черга на трансплантацію серця і чи можна змінити лікарню? 

З цим питанням «Кременчуцький Телеграф» звернувся до Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.
Артур Карамян, завідувач відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

— Наразі трансплантації серця потребують 655 пацієнтів. Операції з пересадки серця у 2024 році проводили 10 медичних закладів в Україні. Спрогнозувати, коли саме конкретному пацієнту буде проведено трансплантацію, неможливо.

Підбір пари «донор-реципієнт» відбувається автоматично через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

Система працює з національним листом очікування, який є своєрідною чергою на трансплантацію, але при цьому ЄДІСТ враховує кілька факторів:

 ▪️ статус екстреності, тобто, наскільки важкий стан пацієнта через хворобу. Для реципієнтів, які потребують пересадки серця, визначено 6 статусів екстреності. Тих, хто має перший статус, система відбирає в першу чергу;

 ▪️ імуносумісність та сумісність антропометричних показників;

 ▪️ відстань від місця перебування донора до центру, де буде проведена трансплантація, адже донорський орган недовго живе поза тілом і тривалість його транспортування має велике значення.

Також при розподілі анатомічних матеріалів пріоритет надається:

 ▪️ дітям;

 ▪️ живому донору, який раніше віддав органи для трансплантації;

 ▪️ особі, яка за життя висловила згоду бути донором після смерті.

— Реципієнт має право обрати центр трансплантації, де перебуватиме в листі очікування і де проведуть саму трансплантацію. За потреби він може змінити центр трансплантації, але не частіше одного разу на шість місяців. При цьому, загальна тривалість перебування в листі очікування зберігається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стати пожиттєвим донором.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: донор трансплантація здоров'я серце
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