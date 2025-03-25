Нині на Полтавщині на карантині перебувають школи у 6 громадах: де саме

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Одна з громад — і в Кременчуцькому районі

Нині у Полтавській області на карантині перебувають заклади освіти у шести громадах. Про це інформують у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед них одна громада і в Кременчуцькому районі — Глобинська.

Нині по області на дистанційному навчанні через високий рівень захворюваності учнів перебувають 14 закладів освіти:

Глобинська громада — 4 заклади;

Котелевська громада — 4 заклади;

Ромоданівська громада — 2 заклади;

Хорольська громада — 2 заклади;

Чорнухинська громада — 1 заклад;

Миргородська громада — 1 заклад.

Нагадаємо, тижнем раніше на карантині перебували заклади освіти у чотирьох громадах Кременчуцького району.

Також, за даними медиків, нині спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ.