Нині на Полтавщині на карантині перебувають школи у 6 громадах: де саме

Нині у Полтавській області на карантині перебувають заклади освіти у шести громадах. Про це інформують у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед них одна громада і в Кременчуцькому районі — Глобинська.
Нині по області на дистанційному навчанні через високий рівень захворюваності учнів перебувають 14 закладів освіти:
Нагадаємо, тижнем раніше на карантині перебували заклади освіти у чотирьох громадах Кременчуцького району.
Також, за даними медиків, нині спостерігається зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ.
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