Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Кременчуці зменшується — медики

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 82

У Кременчуці поступово знижується рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Відомо, що на минулому тижні, із 17 до 23 березня у Кременчуці на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1076 осіб, із них 53 — на грип. Тижнем раніше, із 10 до 16 березня, такі цифри хворих були 1237 та 84 відповідно.

Традиційно більшість хворих на грип — діти: 654 пацієнти із ГРВІ та 51 із грипом. З грипом до медзакладів міста ушпиталили 14 дітей та 2 дорослих, із ГРВІ — 23 дитини.

Наразі кількість хворих не перевищує встановлений для регіону епідпоріг.

За минулий тиждень у Кременчуцькій громаді смертельних випадків від Covid-19 не було зафіксовано. Разом з тим у місті продовжується компанія з імунізації від Covid-19.

Наразі У Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer для вакцинації. Щеплення залишаються безоплатними. Зробити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі, згідно з графіком роботи пунктів щеплення:

з 09.00 до 17.00 за адресами:

вул. Київська, 14,

вул. Квітки Цісик, 1а,

квартал 278, буд.13б,

проспект. Лесі Українки, 80,

проспект Лесі Українки, 15/8,

вул. Олексія Древаля, 101.

з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Лікаря Бончука, 9;

з 08.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуцькому районі на карантині через високу захворюваність учнів лишалися заклади освіти у чотирьох громадах.