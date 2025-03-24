Завтра у Горішніх Плавнях завершується опалювальний сезон

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 70

Кременчук поки буде з теплом

Завтра, 25 березня, в місті Горішні Плавні припиняється подача тепла. Міський голова Дмитро Биков сьогодні підписав розпорядження про завершення опалювального сезону 2024-2025 рр. Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» з 8.00 має розпочати відключення теплопостачання для всіх споживачів міста. Завершення опалювального сезону відбувається у зв’язку зі стабільним підвищенням середньодобової температури повітря.

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