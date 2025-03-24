Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 25 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Августина Волошина, 25, 46
вул. Ботанічна, 11/128
вул. Кооперативна, 118–131/5
вул. Нескорених, 19–52/130
туп. Пугачова, 1, 9, 19, 21, 52/130, 54.
вул. Академіка Герасимовича, 2–46
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Басейна, 4–26/93
вул. Батуринська, 1–21
вул. Барвінкова, 60–68
вул. Ботанічна, 1–20
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1–56
вул. Вадима Кришталя, 32–68
вул. Василя Сліпака, 38–75А/18
вул. Василя Симоненка, 67–88
вул. Військова, 18/56
вул. Віталія Базилевського, 2–18
вул. Володимира Черниша, 17А
вул. Грушевського Михайла, 3–7
вул. Д. Кострова, 44–71
вул. Данила Галицького, 46–60
вул. Деповська, 62–100
вул. Дмитра Демидюка, 27/26–42
вул. Дружинницька, 1–33, 23А
вул. Енергетиків, 33–71
вул. Івана Багряного, 1/39, 3–21, 33/15–64
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Ігоря Сікорського, 36–57
вул. Капітана Мовчана, 1–26
вул. Капітана Трусова, 50/18–81
вул. Катерини Білокур, 18–65
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Квітки Цісик, 5/18–18/50
вул. Кільцева, 12–34
вул. Кобзарська, 22А–27/74
вул. Кооперативна, 112А–127Б
вул. Кострова Давида, 2/37
вул. Крихітки Цісик, 5/48–15
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8, 3, 5, 8, 31/20–70
вул. Максима Кривоноса, 20/1–25, 26–40, 41/2–92
вул. Майора Борищака, 19А
вул. Майора Пугача, 21–78
вул. Миколи Кучми, 62, 65–94
вул. Миколи Пирогова, 7–34/125
вул. Національної гвардії, 16–20
вул. Новоіванівська, 17А–38
вул. Олександріївська, 28–89
вул. Олеся Гончара, 32–63
вул. Паризька, 14/35, 2/32–12, 22/8–58
вул. Підводника Коваленка, 4
вул. Подовжня, 3–17
вул. Рєпіна, 1/30–20/26, 2/26–8, 45/6–86
вул. Редутна, 41–92
вул. Рокитнянська, 2Е–38
вул. Силікатна, 1/19, 2/12–15, 3, 5, 9, 11, 14
вул. Сержанта Мельничука, 24/36–79
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Щаслива, 2–40, 33
пров. Алли Горської, 1, 2, 6–8
пров. Арсенальний, 5
пров. Веселий, 3–32
пров. Господарський, 3–10А
пров. Григорія Ашкаренка, 1–7/71
пров. Дніпровський, 1–18
пров. Івана Підкови, 1/67–12/66
пров. Композитора Вербицького, 1, 2, 3А, 5
пров. Максима Рильського, 1А–11
пров. Марії Примаченко, 2–25
пров. Новогеоргіївський, 10А, 14–21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Сержанта Онопченка, 21–49
пров. Спаський, 1–9А
пров. Столярний, 1–22
пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8
пров. Транспортний, 1–28
пров. Ударний, 2Б–16
пров. Уласа Самчука, 2А
пров. Шкільний, 18/5
пров. Шосейний, 8, 10
туп. Василя Каразіна, 3–8
туп. Кармелюка, 2, 4
туп. Максима Рильського, 1–10
туп. Миколи Сціборського, 1–7, 7
туп. Урожайний, 2
туп. Бажана, 18, 22
вул. Якова Петруся, 52
вул. Ярмаркова, 2/5–20.
туп. Урожайний, 2.
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліса-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1–7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське.
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