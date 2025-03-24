Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 25 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • пров. Августина Волошина, 25, 46

  • вул. Ботанічна, 11/128

  • вул. Кооперативна, 118–131/5

  • вул. Нескорених, 19–52/130

  • туп. Пугачова, 1, 9, 19, 21, 52/130, 54.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 2–46

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

  • вул. Басейна, 4–26/93

  • вул. Батуринська, 1–21

  • вул. Барвінкова, 60–68

  • вул. Ботанічна, 1–20

  • вул. Броніслава Урбанського, 15–34

  • вул. Бузкова, 1–56

  • вул. Вадима Кришталя, 32–68

  • вул. Василя Сліпака, 38–75А/18

  • вул. Василя Симоненка, 67–88

  • вул. Військова, 18/56

  • вул. Віталія Базилевського, 2–18

  • вул. Володимира Черниша, 17А

  • вул. Грушевського Михайла, 3–7

  • вул. Д. Кострова, 44–71

  • вул. Данила Галицького, 46–60

  • вул. Деповська, 62–100

  • вул. Дмитра Демидюка, 27/26–42

  • вул. Дружинницька, 1–33, 23А

  • вул. Енергетиків, 33–71

  • вул. Івана Багряного, 1/39, 3–21, 33/15–64

  • вул. Івана Дзюби, 3–36

  • вул. Ігоря Сікорського, 36–57

  • вул. Капітана Мовчана, 1–26

  • вул. Капітана Трусова, 50/18–81

  • вул. Катерини Білокур, 18–65

  • вул. Квітки Цісик, 18/50

  • вул. Квітки Цісик, 5/18–18/50

  • вул. Кільцева, 12–34

  • вул. Кобзарська, 22А–27/74

  • вул. Кооперативна, 112А–127Б

  • вул. Кострова Давида, 2/37

  • вул. Крихітки Цісик, 5/48–15

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8, 3, 5, 8, 31/20–70

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1–25, 26–40, 41/2–92

  • вул. Майора Борищака, 19А

  • вул. Майора Пугача, 21–78

  • вул. Миколи Кучми, 62, 65–94

  • вул. Миколи Пирогова, 7–34/125

  • вул. Національної гвардії, 16–20

  • вул. Новоіванівська, 17А–38

  • вул. Олександріївська, 28–89

  • вул. Олеся Гончара, 32–63

  • вул. Паризька, 14/35, 2/32–12, 22/8–58

  • вул. Підводника Коваленка, 4

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26, 2/26–8, 45/6–86

  • вул. Редутна, 41–92

  • вул. Рокитнянська, 2Е–38

  • вул. Силікатна, 1/19, 2/12–15, 3, 5, 9, 11, 14

  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36–79

  • вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13

  • вул. Щаслива, 2–40, 33

  • пров. Алли Горської, 1, 2, 6–8

  • пров. Арсенальний, 5

  • пров. Веселий, 3–32

  • пров. Господарський, 3–10А

  • пров. Григорія Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Дніпровський, 1–18

  • пров. Івана Підкови, 1/67–12/66

  • пров. Композитора Вербицького, 1, 2, 3А, 5

  • пров. Максима Рильського, 1А–11

  • пров. Марії Примаченко, 2–25

  • пров. Новогеоргіївський, 10А, 14–21

  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Сержанта Онопченка, 21–49

  • пров. Спаський, 1–9А

  • пров. Столярний, 1–22

  • пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 6, 8

  • пров. Транспортний, 1–28

  • пров. Ударний, 2Б–16

  • пров. Уласа Самчука, 2А

  • пров. Шкільний, 18/5

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • туп. Василя Каразіна, 3–8

  • туп. Кармелюка, 2, 4

  • туп. Максима Рильського, 1–10

  • туп. Миколи Сціборського, 1–7, 7

  • туп. Урожайний, 2

  • туп. Бажана, 18, 22

  • вул. Якова Петруся, 52

  • вул. Ярмаркова, 2/5–20.

З 8.00 до 18.00

  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліса-Горського, 3–10

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1–7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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