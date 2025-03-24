На Полтавщині стартував сезон ремонту місцевих доріг: які громади вже уклали договори

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 182 Коментарів: 1

У Кременчуцькому районі чотири громади уклали договори про співфінансування заходів з експлуатаційного утримання місцевих доріг

Новий сезон ремонту місцевих доріг на Полтавщині набирає обертів. Фахівці відновили вже 16,3 тис. м² покриття на ділянці автошляху Мала Рублівка-Рунівщина, де нещодавно розпочали роботи. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Він зазначив, що завершений ремонт мосту через річку Псел на автодорозі Коноплянка — Нове Остапове, а також на ще восьми мостах у Шишацькій, Терешківській, Білоцерківській, Решетилівській, Лубенській, Зіньківській та Новоселівській громадах.

Також 10 територіальних громад Полтавщини, серед яких чотири з Кременчуцького району, вже уклали договори з Агентством місцевих доріг на умовах співфінансування заходів з експлуатаційного утримання доріг.

Це Семенівська, Пришибська, Омельницька, Кам'янопотоківська, Великобудищанська, Чутівська, Заводська, Миргородська, Сергіївська та Петрівсько-Роменська громади. Наразі триває огляд доріг, складання дефектних актів та підготовчі роботи.

— Працюємо на всіх рівнях заради спільної мети — якісних та безпечних доріг Полтавщини, - написав Володимир Когут.

Раніше він повідомляв, що цьогоріч загальна сума фінансування для утримання місцевих доріг області складає 400,5 млн грн. Це кошти з державного, обласного бюджетів, та бюджетів громад.