На Полтавщині стартував сезон ремонту місцевих доріг: які громади вже уклали договори

У Кременчуцькому районі чотири громади уклали договори про співфінансування заходів з експлуатаційного утримання місцевих доріг
Новий сезон ремонту місцевих доріг на Полтавщині набирає обертів. Фахівці відновили вже 16,3 тис. м² покриття на ділянці автошляху Мала Рублівка-Рунівщина, де нещодавно розпочали роботи. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Він зазначив, що завершений ремонт мосту через річку Псел на автодорозі Коноплянка — Нове Остапове, а також на ще восьми мостах у Шишацькій, Терешківській, Білоцерківській, Решетилівській, Лубенській, Зіньківській та Новоселівській громадах.
Також 10 територіальних громад Полтавщини, серед яких чотири з Кременчуцького району, вже уклали договори з Агентством місцевих доріг на умовах співфінансування заходів з експлуатаційного утримання доріг.
Це Семенівська, Пришибська, Омельницька, Кам'янопотоківська, Великобудищанська, Чутівська, Заводська, Миргородська, Сергіївська та Петрівсько-Роменська громади. Наразі триває огляд доріг, складання дефектних актів та підготовчі роботи.
Раніше він повідомляв, що цьогоріч загальна сума фінансування для утримання місцевих доріг області складає 400,5 млн грн. Це кошти з державного, обласного бюджетів, та бюджетів громад.
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