У чотирьох громадах на Кременчуччині школи продовжують працювати дистанційно через високу захворюваність

На Кременчуччині у чотирьох громадах заклади загальної середньої освіти продовжують працювати дистанційно у зв’язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Три школи продовжують працювати дистанційно у Глобинській громаді, ще по одній — у Градизькій, Пришибській та Оболонській громадах.
Зазначимо, що із 24 лютого учні кременчуцьких шкіл також два тижні навчалися дистанційно у зв'язку із високим рівнем захворюваності.
Із наступного понеділка діти підуть на тижневі весняні канікули.
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