У чотирьох громадах на Кременчуччині школи продовжують працювати дистанційно через високу захворюваність

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 0

На Кременчуччині у чотирьох громадах заклади загальної середньої освіти продовжують працювати дистанційно у зв’язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Три школи продовжують працювати дистанційно у Глобинській громаді, ще по одній — у Градизькій, Пришибській та Оболонській громадах.

Зазначимо, що із 24 лютого учні кременчуцьких шкіл також два тижні навчалися дистанційно у зв'язку із високим рівнем захворюваності.

Із наступного понеділка діти підуть на тижневі весняні канікули.