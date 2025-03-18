Уночі внаслідок падіння уламків російських БпЛА у Лубенському районі пошкоджено 2 будинка

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 42

Люди не постраждалі, але пошкоджене ще одне нежитлове приміщення

Сьогодні вночі російська армія вчергове атакувала Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

— Унаслідок падіння уламків БпЛА у Лубенському районі було пошкоджено покрівлю та скління вікон двох приватних та одного нежитлового будинків. Також сталося загоряння травʼяного насипу, — повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.