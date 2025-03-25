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Переважна більшість українців проти проведення виборів до завершення війни — опитування

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3

 

Лише 22% опитаних підтримують ідеї проведення парламентських чи президентських виборів до завершення війни

Дві третини українців негативно (66%) ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни і менше чверті (22%) підтримують цю ідею.

Про це, свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року.

Серед тих, хто довіряє Президенту України, а таких 60% серед всіх опитаних, лише 11% підтримали б такі вибори, а 79% — не підтримують.

Серед тих, хто не довіряє президенту, підтримка ідеї таких виборів хоча й вища (40,5%), однак більшість з них (47%) також виступає проти проведення загальнонаціональних виборів в Україні під час війни.

Схожа різниця у ставленні до проведення парламентських виборів до завершення війни серед українців, які довіряють чи не довіряють Верховній Раді. Серед тих, хто їй довіряє, 11% підтримали б такі вибори, а 76% — не підтримують. А серед тих, хто їй не довіряє — відповідно 25% і 64%.

Опитані українці також негативно ставляться до ідеї проведення чергових місцевих виборів ще до завершення війни на тих територіях, де це дозволяє безпекова ситуація — позитивне ставлення висловили лише 25% опитаних, а негативне — 63%.

Зазначимо, що органи місцевого самоврядування в Україні обиралися у жовтні 2000 року на термін 5 років, тож восени цього року мали б відбутися чергові місцеві вибори.

Чим пояснюється негативне ставлення до виборів під час війни

Негативне ставлення до виборів до закінчення війни зумовлене тим, що майже половина опитаних (47%) вважають, що такі вибори роз'єднають українське суспільство. Лише 11% вважають, що вони можуть згуртувати суспільство, а 28% — що вони ніяк на це не вплинуть.

Кожний другий українець (49%) вважає, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з РФ. Лише 13% дотримуються протилежної думки, а 20% вважає, що це ніяк не вплине.

Коли проводити вибори

Відповідаючи на запитання «Через який проміжок часу після завершення війни й воєнного стану можна буде проводити вибори?» 36% респондентів вважають, що вибори президента України слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану. Майже стільки ж (35%) — через пів року після припинення воєнного стану, 16% — через рік, 2% — через два роки, 4% — ще пізніше.

Стосовно виборів Верховної Ради, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% — через пів року після припинення воєнного стану, 14% — через рік, 1% — через два роки, 2% — пізніше.

Опитування проводилося методом face-to-face на всіх підконтрольних регіонах України, де не ведуться бойові дії, серед 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними лютневого опитування соціологічного центру «Социс», майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Колаж ТСН.ua
Теги: опитування соціологія вибори війна воєнний стан
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