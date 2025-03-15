«Продам нирку»: керівник органної трансплантації розповів, що особливо дратує в роботі та як стати пожиттєвим донором

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 124

Трансплантологія від А до Я: про міфи, «чорну трансплантологію», «продаж нирки» та «пересадку голови»

Щороку в Україні потребують трансплантації органів близько 3,5 тисяч пацієнтів з важкими захворюваннями. Десятки помирають, так і не дочекавшись пересадки. Тоді як одна заява на посмертне донорство здатна врятувати не одне життя.

Чи часто українці віддають свої органи після смерті, що заважає поставити посмертне донорство на потік, «Кременчуцький Телеграф» запитав у Артура Карамяна, завідувача відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

Артур Карамян, завідувач відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації.

В Україні система трансплантації почала активно розвиватись в 2021 році. До цього, у 2018 році, був затверджений закон про трансплантацію, що сприяло такому розвитку. В нашій державі надання медичної допомоги методом трансплантації повністю безкоштовне! З 2024 року окрім безпосередньо трансплантації, держава оплачує ще послуги у дотрансплантаційному та посттрансплантаційному періодах.

На сьогоднішній день можливість проводити трансплантацію мають 44 українські заклади. За результатами 2024 року трансплантацію проводили 28 закладів. Активно працювали в цьому напрямку 15 закладів.

— Яких органів потребують більш за все?

— Найбільша кількість пацієнтів потребує трансплантації нирки. Слідом за нею йде трансплантація печінки, потім серце і невеликий відсоток пацієнтів потребують трансплантації легень, або комплексних трансплантацій: нирка-підшлункова залоза або серце-легені.

— Які органи не можна пересаджувати?

— У нас в країні на зараз не пересаджуються кінцівки. В США такі операції роблять, але там досить жорсткі покази для цього. Щоб відбулась така трансплантація має бути висока ампутація кінцівок без можливості протезування жодної з них.

Також у світі були експериментальні випадки трансплантації голови, але навряд чи це стане можливим. Враховуючи нервову систему і її складність, навряд чи головний мозок може бути пересаджений.

Лікарі-трансплантологи під час операції

— Розкажіть, як можна стати людині прижиттєвим донором. Що для цього треба зробити?

— В нас в Україні наявне не лише посмертне донорство, а ще й можлива трансплантація від живого донора, але лише у випадку, якщо цей живий донор є родинним представником реципієнта. Тобто родич може пожертвувати при житті або нирку, або частину печінки реципієнту-близькому родичу, якщо він цього потребує.

Якщо ми говоримо про посмертне донорство, то існує два варіанти надання заяви:

прижиттєва згода, або згода родичів після смерті особи.

Для того, щоб надати прижиттєву згоду, необхідно:

зайти на сайт Українського Центру Трансплант-координації,

в розділі «Регіональні центри» знайти найближчий для себе центр трансплантації,

знайти координати трансплант-координатора, його контактну інформацію, номер телефону,

зв’язати з ним і звернутись безпосередньо в зазначений час для того, щоб підписати заяву.

Якщо в місті немає центру трансплантації, можна звернутись до нас за нашою офіційною адресою, написати нам лист, ми надамо контакти найближчих до вас лікарень, в яких наявні трансплант-координатори, з якими можна зв’язатись.

В Кременчуці є міська лікарня, в якій також є трансплант-координатор. Можна зв’язатись з ним для написання такої заяви.

— Після того, як людина звернулась, написала заяву, що відбувається?

— Трансплант-координатор формує в єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ) запис про таку особу, сканує заяву і завантажує її. Ця інформація зберігається в базі, і про неї, ніхто не знає, окрім людини, яка її надала. Інформація про заяву стає доступною лише після того, як такій людині встановлюється діагноз смерть мозку.

— Що таке смерть мозку, як часто вона встановлюється і хто такий посмертний донор?

— Посмертний донор — це особа, якій консиліумом лікарів встановлено смерть мозку і щодо такої особи отримана згода на вилучення органів після смерті. Така згода може бути надана людиною при житті, або якщо людина при житті не визначила такого бажання, можна запитати про це її рідних.

Тобто рідним повідомляють про те, що пацієнт знаходиться в відділенні реанімації і має критерії для ініціації такої процедури, як діагностика смерті мозку. Такий діагноз свідчить про те, що людина померла й відновлення жодних функцій неможливе. Й тільки після цього родичам пропонують пожертвувати органи для трансплантації. Погоджуватися чи ні — рішення за ними.

На жаль, в нас в країні діагностика смерті мозку ще не введена в рутинну практику лікарів, тому існує серйозний дефіцит донорських органів.

При трансплантації органів час йде на хвилини

— Органи вилучають ще з живого тіла? З трупа не можна вилучати органи?

— Ні, якщо ми говоримо про трансплантацію органів, то після діагностики смерті мозку й отримання згоди, пацієнт залишається під'єднаним до апаратів життєзабезпечення. Це власне ті апарати, які забезпечують його дихання, кровообіг і, відповідно, з газообмін в тканинах організму донора. Якщо зупиниться серце, в організмі відбудуться процеси, пов’язані з гіпоксією. Тобто відбудеться пошкодження органів і такі органи будуть непридатні для трансплантації.

— У зв’язку з війною, чи збільшилась потреба в трансплантаціях?

— Це питання прямо не пов’язано з питаннями війни. Проте в нас реєструються випадки, коли військові під час виконання своїх бойових завдань отримували важкі поранення нирок або серця. Таких пацієнтів включали в листок очікування і їм проводилась трансплантація. Це одиничні випадки, проте вони існують.

— Військові можуть бути донорами?

— Ні, на сьогоднішній день особа, яка загинула під час виконання бойових завдань або цивільна особа, яка загинула внаслідок бойової травми або навіть ракетної атаки, не може розглядатись як донор.

В операційній задіяно не менш 10 фахівців

— Хто може бути донором органів?

— В Україні є наказ, який говорить про критерії безпечності та придатності органів для трансплантації. Зазначу, що тим, хто хоче написати прижиттєву заяву на посмертне донорство, здавати якісь аналізи або перевіряти свій стан перед підписанням прижиттєвої згоди не потрібно. На етапі, коли ви підписуєте таку прижиттєву заяву, вам не треба про це думати взагалі, тому що, дай Боже, ви проживете ще 30-40, а то й 50 років і ваш медичний стан може абсолютно змінитись за ці роки. Оцінювати показники всіх органів лікарі будуть лише після встановлення діагнозу смерті мозку.

Основним протипоказом для донорства є ВІЛ-інфекція. Також інфекції типу гепатит, сифіліс, але там можуть бути нюанси. Якщо в Україні наявні реципієнти, які перенесли, пролікувались від гепатитів і сифілісу, і в донора теж є пролікований стан, в такому випадку цей донор може розглядатись для конкретних реципієнтів.

Сьогодні також протипоказом для донорства — є вік донора старше 75 років. Але це досить хиткий показник. Наприклад, якщо брати країни Європи або Сполучені Штати Америки, то в них такого показника немає. Кількість донорів в усіх країнах світу залишається низькою, і це проблема трансплантології більшості країн світу. Тому деякі країни враховують в першу чергу стан органів, стан анатомічних матеріалів і не зважають на вік.

— У вашій практиці який наймолодший і найстарший пацієнт?

— Якщо говорити про старшого донора, в Україні це була жінка 72 років. В неї вилучали нирки, зараз вони добре виконують свої функції і допомагають реципієнтам якісно жити. Щодо наймолодшого донора, в нас була дитина п’ять місяців, якій від мами пересадили частину печінки, але ця дитина, на жаль, померла, відбувся крововилив в головному мозку. Їй констатували смерть мозку, і це дало змогу цій дитині стати донором. Мама дитини попросила про це, тому що вона пережила ситуацію, коли її дитині потрібна була печінка і вона хотіла допомогти іншим батькам і іншим дітям. Відбувся розподіл і нирку від цієї дитини отримала дівчинка зі Львова, віком п’яти років.

Складна операція з пересадки органів

Операції з трансплантації органів складні, але українські лікарі успішно справляються

— Чи варто боятися трансплантації?

— Будь-яка операція — це високий ризик. І трансплантація — не виключення. Навпаки, після трансплантації ризики можуть бути вищими в зв’язку з тим, що пацієнти після зобов’язані все подальше життя приймати імуносупресивну терапію, яка впливає на їх життя і впливає на їх імунологічний стан. Проте, пацієнту, в якого вже є порушення функціонування органу, не сумісне з життям, потрібно проходити через етап трансплантації, адже для нього — це можливість врятуватись і прожити ще велику кількість років. Без трансплантації пацієнт не проживе.

Якщо говорити про хірургічне втручання, трансплантація не є найскладнішою операцією. Проте, якраз період ведення після трансплантації досить складний і важкий.

Найпростішою трансплантацію з технічної точки зору, є трансплантація нирки, потім, мабуть, іде трансплантація серця, а потім печінки. Печінка найбільш складна з таких трансплантацій. Але період виходжування цих реципієнтів, складний всюди.

Проте в будь-якому випадку цей ризик значно менший, ніж ризик втратити життя без трансплантації.

— Наскільки великі черги і чи всі пацієнти можуть дочекатися донора?

— В нас більше трьох з половиною тисяч реципієнтів реєструється щороку на трансплантацію органів. Покривається потреба приблизно в 10-15%. Тобто ми можемо зрозуміти, що черги дійсно великі, і деякі люди вимушені перебувати в таких чергах деяку кількість років. Проте, це все залежить від кількості донорів і в першу чергу від кількості проведених діагностик смертей мозку. За результатами 2024-го року показник донорства на млн населення складає незначно більше трьох. В нас знизилась кількість донорів, відповідно, і кількість проведених трансплантацій теж незначно знизилась, а потреба виконана приблизно на 15%.

— Що пропонують людям, які стоять в чергах і не можуть чекати довгий період? Можливо, трансплантацію за кордоном?

— Раніше до відбудови системи трансплантації в Україні дійсно функціонувала державна програма, яка дозволяла пацієнтам виїжджати за кордон і проводити там трансплантацію. Держава за це сплачувала гроші і опікувалась такими пацієнтами.

На зараз після розбудови системи трансплантації, такі пацієнти лікуються в нас в Україні, тому що в Україні ця медична допомога доступна.

Ми маємо розуміти, що термін перебування в листу очікування у кожного реципієнта свій, але на черговість отримання органа впливає багато факторів. І в першу чергу це медичний стан хворого. В нашій термінології це називається статус екстреності. Тобто, пацієнт стоїть в листі очікування, і якщо його стан погіршується, в нього змінюється статус, він підвищується і цей пацієнт підвищується в черзі.

— Чи розвинена в Україні дитяча трансплантологія?

— Так, дитяча трансплантологія активно розвивається в нас в країні, і в національному листі очікування близько 5% пацієнтів — це пацієнти дитячого віку.

— Давайте поговоримо про найпоширеніші міфи?

— З нещодавнього. Часто питають про трансплантації органів, які вилучені в російських військових. Відповідаю: «Нам від російських військових нічого не треба, тим паче органів». Для чого нам російські військові, якщо ми навіть від своїх військових не можемо брати органи, це не етично, не гуманно і це просто неможливо.

Кожен орган живе обмежену кількість годин. Для того, щоб його після вилучення з тіла донора можна було пересадити реципієнту, треба встигнути з прифронтового міста привести орган в область, в якій наявний центр трансплантації. Зазвичай це неможливо.

Ще з популярного: якщо написано заяву про згоду на посмертне донорство, шляху назад немає. Насправді: людина може скільки завгодно разів змінювати своє рішення і підписувати заяву як на згоду, так і заяву на незгоду на посмертне донорство. Кожна наступна заява анулює попередню, а до уваги береться тільки остання.

— Чи може людина продати свої органи?

— Ні, людина не може продати органи. По-перше, це карається законодавством.

По-друге, якщо ми говоримо про «чорну трансплантацію», тобто прихованим шляхом, коли за цю трансплантацію і за проданий орган знає обмежена кількість осіб, це теж неможливо.

Трансплантація — це процес, який не можна приховати. А ньому задіяні як мінімум

10 людей! Відповідно, коли про це знають десятеро, звісно, дізнаються і правоохоронці.

З іншої сторони в нас будь-які дії стосовно трансплантації мають бути зафіксовані і зареєстровані в єдиній державній інформаційній системі трансплантації. Тобто без цієї системи жодну трансплантацію провести неможливо.

— Деякі вважають, що після трансплантації серця вони будуть пам’ятати про життя цього донора і будуть переживати емоції і моменти, які були пов’язані з цим донором. Що можете сказати з цього приводу?

— Науково обґрунтованих таких даних не існує. Особисто я ніколи не спілкувався з пацієнтами, які говорили, що вони після трансплантації згадують якісь обставини, які раніше з ними в житті не відбувались.

Єдине, про що я можу сказати, пацієнти, які потребують трансплантації, досить тендітні і чуттєві. Тому після врятування їх життя, в більшості пацієнтів змінюється світогляд. І вони більш чуттєво ще ставляться до інших пацієнтів, які ще потребують трансплантації.

— Що вас особливо дратує в вашій роботі?

— Більше за все дратують питання: «Як я можу продати нирку?» Ми проводимо масову інформаційну роботу стосовно розвінчування міфів, висвітлення правди і пояснення щодо того, що це неможливо. Але все одно часто до нас звертаються люди, які говорять про те, що в них в житті вже все погано і єдина можливість якось врятувати своє життя, це продати нирку.

«Купіть в мене нирку», — каже людина, й ти думаєш, а що робити з нею далі…