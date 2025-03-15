Екскерівник Полтавської митниці вибув з конкурсу на голову БЕБ

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 129

Відомо, що до другого етапу пройшло 16 кандидатів, вибуло 17

Колишній начальник Полтавської митниці Олександр Горбов вибув з першого етапу конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки. Кандидат не набрав достатню кількість балів під час тестування загальних навичок. Про це стало відомо з допису народного депутата України Ярослава Железняка 14 березня.

Відомо, що до другого етапу пройшло 16 кандидатів, вибуло 17, серед них — в.о. директора БЕБ Сергій Перхун.

Додамо, що Олександр Горбов очолював Полтавську митницю у 2023 році. Свою трудову діяльність починав у Миколаївській митниці, працював у різних областях: Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській.