Патрульна поліція Кременчука за минулу добу виявила 8 нетверезих водіїв

Сьогодні, 12:38 Переглядів: 106

Протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. За кожним із випадків складено адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На своїй сторінці у Facebook правоохоронці розповіли про найбільш кричущий випадок керування автотранспортом напідпитку.

— Сьогодні вночі, під час дії комендантської години, ми зупинили автомобіль Volkswagen. Водій рухався містом без реєстраційного документа та посвідчення водія. Ба більше, під час спілкування у кермувальника були присутні зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Спочатку чоловік погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці за допомогою приладу Драгер, однак потім забажав пройти освідування в медичному закладі. Там підтвердилося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Показник Драгера — 0,81 проміле, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня ми писали, що упродовж минулої доби патрульні виявили на дорогах Кременчуччини також 8 нетверезих водіїв.