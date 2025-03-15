Патрульна поліція Кременчука за минулу добу виявила 8 нетверезих водіїв

Протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. За кожним із випадків складено адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
На своїй сторінці у Facebook правоохоронці розповіли про найбільш кричущий випадок керування автотранспортом напідпитку.
Нагадаємо, 12 березня ми писали, що упродовж минулої доби патрульні виявили на дорогах Кременчуччини також 8 нетверезих водіїв.
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