У Кременчуці протягом доби патрульні затримали 8 нетверезих водіїв

Усі виявлені водії напідпитку були відсторонені від керування транспортними засобами та за кожним фактом поліціянти склали адміністративні матеріали
Упродовж минулої доби патрульні виявили на дорогах Кременчуччини 8 нетверезих водіїв. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Кожен із виявлених водіїв напідпитку був відсторонений від керування транспортним засобом, а за кожним фактом поліціянти склали адміністративні матеріали.
Поліція нагадує про відповідальність за керування в стані сп’яніння:
Керування у стані сп’яніння — легковажність, яка може призвести до трагічних наслідків. Будьте свідомими! — закликає патрульна поліція.
Нагадаємо, учора ми писали, що минулої ночі, близько 1.00 у Кременчуці на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч.1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).
А минулого тижня у Кременчуці нетвереза водійка спричинила аварію, у якій постраждали п’ять автомобілів.
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