У Кременчуці протягом доби патрульні затримали 8 нетверезих водіїв

Вчора, 17:02 Переглядів: 232 Коментарів: 1

Усі виявлені водії напідпитку були відсторонені від керування транспортними засобами та за кожним фактом поліціянти склали адміністративні матеріали

Упродовж минулої доби патрульні виявили на дорогах Кременчуччини 8 нетверезих водіїв. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Кожен із виявлених водіїв напідпитку був відсторонений від керування транспортним засобом, а за кожним фактом поліціянти склали адміністративні матеріали.

Поліція нагадує про відповідальність за керування в стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік ;

з позбавленням права керування ; за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

з позбавленням права керування з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого; за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

з позбавленням права керування та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу; за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування на 3 роки.

Керування у стані сп’яніння — легковажність, яка може призвести до трагічних наслідків. Будьте свідомими! — закликає патрульна поліція.

Нагадаємо, учора ми писали, що минулої ночі, близько 1.00 у Кременчуці на вулиці Республіканській патрульні зупинили нетверезу 33-річну водійку, яка не мала права керування автомобілем. Під час спілкування патрульні помітили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, проте та відмовилася від проходження огляду. За ці правопорушення на жінку склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду) та ч.1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідного посвідчення).

А минулого тижня у Кременчуці нетвереза водійка спричинила аварію, у якій постраждали п’ять автомобілів.