Працівники закладів освіти Кременчука отримають понад 19 млн грн

Вчора, 16:54 Переглядів: 370

Департамент освіти Кременчука отримає понад 19 мільйонів гривень — ці гроші підуть на муніципальні доплати працівникам закладів освіти. Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 березня.

З цієї суми понад 17 млн грн загалом виділятимуть для працівників закладів загальної середньої освіти, понад 1 млн грн — працівникам центру «Академія Майбутнього», майже 300 тисяч грн — Інклюзивно-ресурсним центрам, приблизно 20 тисяч гривень — працівникам Кременчуцького навчально-методичного центру психологічної служби.

Муніципальні доплати вони отримуватимуть протягом березня-грудня 2025 року. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Зазначимо, що торік Уряд встановив доплати педагогам закладів загальної середньої освіти. Після цього у Кременчуці встановили такі доплати й усім працівникам дитсадків. А от для інших працівників шкіл (кухарі, техпрацівники) пообіцяли гроші шукати.

Місто знайшло фінансування, тож із 1 березня муніципальні доплати почнуть отримувати й інші працівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти (яким раніше її не виплачували взагалі) чия заробітна плата не перевищує 10 тисяч гривень із вирахуваними податками.