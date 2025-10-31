КП «Благоустрій Кременчука» додатково отримає майже 55 тисяч гривень: куди планують витратити

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 99

Кошти підприємство планує витратити до кінця цього року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» додатково отримає майже 55 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 31 жовтня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради.

Відомо, що до кінця року підприємство дофінансують на 54 тисячі 908 гривень. Витратити ці кошти планують на виплату муніципальної доплати працівникам підприємства.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що із вересня очікувалося підвищенні мінімальної зарплати для працівників. Проте оскільки цього не сталося, а муніципальну доплату виплачують тим працівникам, хто отримує менше 10 тисяч гривень зарплати, виникла необхідність у дофінансуванні. Скільком працівникам надбавку планують виплатити, у документах не зазначено.

Нагадаємо, влітку міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що для виплати муніципальної надбавки усім комунальникам міста до кінця року потрібно орієнтовно 6,5 мільйонів гривень — їх мали отримувати близько 450 працівників з усіх комунальних підприємств.



