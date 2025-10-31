Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

КП «Благоустрій Кременчука» додатково отримає майже 55 тисяч гривень: куди планують витратити

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 99

 

Кошти підприємство планує витратити до кінця цього року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» додатково отримає майже 55 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 31 жовтня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради.

Відомо, що до кінця року підприємство дофінансують на 54 тисячі 908 гривень. Витратити ці кошти планують на виплату муніципальної доплати працівникам підприємства.

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що із вересня очікувалося підвищенні мінімальної зарплати для працівників. Проте оскільки цього не сталося, а муніципальну доплату виплачують тим працівникам, хто отримує менше 10 тисяч гривень зарплати, виникла необхідність у дофінансуванні. Скільком працівникам надбавку планують виплатити, у документах не зазначено.

Нагадаємо, влітку міський голова Кременчука Віталій Малецький говорив, що для виплати муніципальної надбавки усім комунальникам міста до кінця року потрібно орієнтовно 6,5 мільйонів гривень — їх мали отримувати близько 450 працівників з усіх комунальних підприємств.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Благоустрій Кременчука гроші муніципальна доплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх