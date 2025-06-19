Комунальникам у Кременчуці хочуть встановити муніципальну доплату: скільки на це потірбно грошей

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У Кременчуці планують встановити муніципальні доплати працівникам підприємств у сфері житлово-комунального господарства. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 19 червня.

За словами міського голови Віталія Малецького, на ці виплати потрібно близько 6,5 мільйонів гривень.

— 6,5 мільйонів — це саме та сума, яка потрібна на всі підприємства. У нас є «Спецсервіс», «Благоустрій Кременчука», де дуже багато людей, КАТП, де наші вантажники отримують невеликі зарплати, — зауважив мер.

Він також додав, що за попередніми розрахунками, отримувати такі надбавки мають близько 450 працівників.

Як працівники інших бюджетних установ, отримуватимуть надбавки ті працівники, чия заробітна плата щомісяця становить менш як 10 тисяч гривень. Як і працівникам інших галузей, виплачуватимуть муніципальну доплату до вересня у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — у розмірі 2 тисяч гривень.

Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.

Також нещодавно муніципальні доплати встановили працівникам виконавчих органів.