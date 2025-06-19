На Полтавщині зіткнулися два легковики: один із водіїв загинув на місці

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Сьогодні, 19 червня, близько 8.30 на дорозі у Миргородському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, зіткнулися автомобіль ВАЗ 21063 із 51-річним водієм за кермом та автомобіль ВАЗ 21101, яким кермував 54-річний водій.

Як зазначають у поліції, внаслідок зіткнення від отриманих травм 51-річний водій загинув на місці. Іншого чоловіка з травмами медики ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі в аварії загинули водії легковика та мотоцикла.



