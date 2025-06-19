Для Першої лікарні у Кременчуці зупинили фінансування інсультного напряму: що відомо

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 1 177 Коментарів: 1

За попередньою інформацією, основним порушенням, виявленим під час перевірки, стала відсутність апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ) — одного з ключових критеріїв для закладів, що мають контракт з НСЗУ на лікування інсультів

Перша міська лікарня імені Богаєвського більше не приймає пацієнтів з підозрою на інсульт. Навесні у закладі Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) провело перевірку — у результаті моніторингу НСЗУ ухвалило рішення зупинити фінансування пакета, що передбачав надання екстреної допомоги при інсультах. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли джерела у лікарні.

Відтепер пацієнтів з підозрою на інсульт доставляють до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». У випадку, якщо у закладі не буде вільних ліжок, хворих скеровуватимуть до найближчої лікарні в Горішніх Плавнях.

Редакція звернулася за коментарем до заступника головного лікаря Першої міської лікарні, аби з’ясувати, чому було зупинено фінансування. За попередньою інформацією, основним порушенням, виявленим під час перевірки, стала відсутність апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ) — одного з ключових критеріїв для закладів, що мають контракт з НСЗУ на лікування інсультів. Крім того, у лікарні відсутній комунальний комп’ютерний томограф (КТ).

На початку червня «Кременчуцький Телеграф» надіслав запит у департамент охорони здоров’я. Відомство перенаправило запит до лікарні, зазначивши, що «не володіє запитуваною інформацією». Водночас керівник департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» порадив звернутись до кременчуцького відомства, адже лікарня — комунальний заклад під порядкуванням міста.

У відповіді, який надали вже від лікарні ім. О.Т. Богаєвського зазначено, що коментар на перелік питань від редакції мають надати до 27 червня. Зокрема, журналісти запитали про причини розірвання договору, коли був укладений договір між НСЗУ та лікарнею ім. Богаєвського за пакетом лікування інсульту, які вимоги НСЗУ передбачені для укладання договору за цим пакетом, обсяги фінансування та пролікованих пацієнтів.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення міська влада активно інвестувала значні бюджетні кошти у капітальні ремонти та оновлення матеріальної бази лікарні «Кременчуцька». На сьогодні відомо, що там планують відкрити повноцінний інсультний центр. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету 19 червня.

— Проєкт розглядається, на нього потрібно фінансування, розробляється проєктна документація. Але він працює, допомогу надають, але сказати, що це інсультний центр ми не можемо, бо потрібно додаткове обладнання, ремонт, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця Першої лікарні Вікторія Виповська розповіла про лікування інсульту і відділення реабілітації хворих. Основне лікування гострого ішемічного інсульту — це тромболізис. Але основна вимога — це госпіталізація у відділення, де проводиться тромболізис, до 4,5 годин від початку симптомів інсульту.

Додамо, що наприкінці 2024-го у Кременчуці говорили про перспективи встановлення нового комп’ютерного томографа.