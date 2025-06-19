У Кременчуці та на Полтавщині скасували проведення масових заходів: що відомо (доповнено)

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 791 Коментарів: 1

На Полтавщині скасували проведення масових заходів. Про це повідомив керівник Інспекції з благоустрою Полтавської міської ради Максим Малько.

За його словами, учора, 18 червня, Рада оборони області увела в дію рішення від 14.09.2023 №51: розпорядженням начальника Полтавської облвійськадміністрації проведення масових заходів скасували із 18 червня до 4 липня.

Максим Малько також повідомляє, що ухвалили таке рішення у зв'язку із підвищеною ймовірністю повітряних ударів по об'єктах у Полтаві та районі.

Доповнено:

Як 19 червня повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА, Рада безпеки та оборони області вчора дійсно ухвалила рішення про заборону всіх масових заходів. Текст рішення оприлюднять пізніше.



Нагадаємо, раніше заборону на проведення масових заходів на Полтавщині вводили у серпні 2023 року, проте у ній був перелік і алгоритм проведення деяких заходів. Рішення Ради оборони скасовує навіть ці заходи на визначений період часу.