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У Кременчуці патрульні виявили двох п’яних водіїв — про одного з них поліцію повідомили небайдужі громадяни

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 149

 

Крім того, обидва водії не мали прав на керування автотранспортом — їх відсторонили від керування та склали відповідні адміністративні матеріали

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти на вулицях міста водіїв у стані сп’яніння. Про це повідомила пресслужба правоохоронців.

Учора вдень велопатруль виявив автомобіль Opel з порушенням правил дорожнього руху, зокрема, правила зупинки та стоянки. Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Крім того, з’ясувалося, що він рішенням суду на 6 років позбавлений права керування транспортними засобами.

Щодо іншого п’яного водія надійшов виклик на лінію 102. Заявник повідомив, що керманич автівки, ймовірно, перебуває за кермом у нетверезому стані. Ця інформація підтвердилася — чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, а результат огляду на приладі «Драгер» показав 1,81 проміле, що у понад 9 разів перевищує допустиму норму. До того ж цей водій також не мав права керування, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Обох водіїв патрульні відсторонили від керування та склали на них адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що за минулу добу патрульні поліціянти у Кременчуці виявили 4-х п’яних водіїв.

Нещодавно ми писали, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за травень в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій Кременчук
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