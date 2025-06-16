Минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці затримала 37 правопорушників та виявила 22 п’яних водія

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Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 9 по 15 червня):

опрацювали 439 викликів від громадян;

затримали 37 підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 22 водії з ознаками сп’яніння;

оформили 713 адміністративних матеріалів, із яких 671 — за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 11 червня ми повідомляли, що в Кременчуці патрульні «гарячим слідом» затримали чоловіка, який забив жінку до смерті.

А 12 червня ми писали, що 50-річна жінка у Кременчуці вдарила ножем свого співмешканця у ділянку серця. На місце події виїхали кілька екіпажів патрульної поліції. Один із патрульних, Віктор Яровий, надав потерпілому домедичну допомогу: наклав оклюзійну пов’язку та контролював стан чоловіка до прибуття медиків.

Нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за травень в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.