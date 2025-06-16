Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці затримала 37 правопорушників та виявила 22 п’яних водія

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 128

 

Загалом протягом тижня патрульні виїжджали за викликами громадян 439 разів

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.  

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 9 по 15 червня):

  • опрацювали 439 викликів від громадян;
  • затримали 37 підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • виявили 22 водії з ознаками сп’яніння;
  • оформили 713 адміністративних матеріалів, із яких 671 — за порушення правил дорожнього руху.

  

Нагадаємо, 11 червня ми повідомляли, що в Кременчуці патрульні «гарячим слідом» затримали чоловіка, який забив жінку до смерті

А 12 червня ми писали, що 50-річна жінка у Кременчуці вдарила ножем свого співмешканця у ділянку серця. На місце події виїхали кілька екіпажів патрульної поліції. Один із патрульних, Віктор Яровий, надав потерпілому домедичну допомогу: наклав оклюзійну пов’язку та контролював стан чоловіка до прибуття медиків. 

Нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за травень в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій.

ПО ТЕМІ:

Минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці виявила 27 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників 

У Кременчуці зупинили 17-річного мопедиста без номерів та документів — вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму

У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія: вміст алкоголю перевищував норму у понад 20 разів

У Кременчуці патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень

У Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій правопорушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх