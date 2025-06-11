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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні «гарячим слідом» затримали чоловіка, який забив жінку до смерті (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 618

 

Її у тяжкому стані госпітялізували, та врятувати постраждалу не вдалося

У вівторок, 10 червня, близько 10.00, екіпаж патрульних отримав виклик про нанесення тілесних ушкоджень. Прибувши на місце події, патрульні попередньо з’ясували, що під час спільного дозвілля малознайомий чоловік побив жінку й зник у невідомому напрямку. Потерпілу госпіталізували у важкому стані. Про це повідомила пресслужби Патрульної поліції Кременчука.

Очевидці події надали правоохоронцям опис ймовірного нападника. Під час обстеження прилеглих територій патрульні виявили чоловіка, схожого за прикметами, та передали його слідчо-оперативній групі Кременчуцького райуправління поліції. Деталі скоєного наразі встановлюють слідчі.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, до Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію жінки з травмами та без свідомості.

Поліціянти встановили, що у провулку Героїв Маріуполя між місцевою 54-річною жінкою та 44-річним чоловіком виник конфлікт, унаслідок якого чоловік жінку побив. Медики доставили постраждалу до реанімаційного відділення лікарні. Але вранці 11 червня потерпіла померла.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення причетному до злочину чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми розповідали, що 7 червня на Глобинщині в селі Веселий Поділ під час спільного дозвілля між 30-річною жінкою та її 39-річним знайомим виникла сварка. Жінка завдала чоловікові тілесні ушкодження, від яких він помер.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині судитимуть жінку, яка порізала ножем співмешканця.

У березні до довічного ув’язнення засудили жительку Лубенського району, яка на очах у доньки вбила співмешканця, а раніше скоїла ще два вбивства. 

А у жовтні минулого року, в одному із сіл Решетилівської громади 40-річна жінка завдала ножового поранення своєму знайомому під час спільного дозвілля. З проникаючим ножовим пораненням медики доставили потерпілого до лікарні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція побив жінка
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