Рецепт курячого супу із часниковими галушками
Сьогодні, 14:00
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Простий і смачний рецепт
Складники:
- Курка — 0,5 шт.
- Картопля — 2 шт.
- Морква — 0,5 шт.
- Зелень (за смаком)
- Лавровий лист — 2 шт.
Для галушок:
- Яйце — 1 шт.
- Борошно (скільки візьме тісто) — 150 г
- Сіль (дрібка)
- Олія — 1 ст. л.
Приготування:
- Спочатку зваримо курячий бульйон. Додаємо лаврушку, солимо до смаку.
- Поки вариться бульйон, зробимо рулетики. Для цього готуємо звичайне тісто для локшини. У миску висипаємо борошно, робимо заглиблення і вбиваємо туди яйце, додаємо сіль та 1 ст. л. рослинної олії. Замішуємо туге тісто, що не липне.
- Накриємо тісто поки що серветкою, щоб не завітрилося.
- Приготуємо масляно-часникову начинку для рулетиків. У розм’якшене вершкове масло додаємо часник та зелень. Можна трохи посолити.
- Розкочуємо тісто в дуже тонкий шар. Наносимо рівномірним шаром масляно-часникову начинку. Загортаємо в рулет.
- Нарізаємо рулет на невеликі «шайбочки».
- У бульйон додаємо нарізані кубиками картоплю та моркву. Зелень я також додаю разом із картоплею та морквою. Але багато хто кладе зелень уже в готовий суп. Робіть, як вам подобається.
- Одночасно кидаємо в бульйон наші рулетики та варимо ще хвилин 15.
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