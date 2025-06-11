Рецепт курячого супу із часниковими галушками

Складники:

Для галушок:

Приготування:

Спочатку зваримо курячий бульйон. Додаємо лаврушку, солимо до смаку.

Поки вариться бульйон, зробимо рулетики. Для цього готуємо звичайне тісто для локшини. У миску висипаємо борошно, робимо заглиблення і вбиваємо туди яйце, додаємо сіль та 1 ст. л. рослинної олії. Замішуємо туге тісто, що не липне.

Накриємо тісто поки що серветкою, щоб не завітрилося.

Приготуємо масляно-часникову начинку для рулетиків. У розм’якшене вершкове масло додаємо часник та зелень. Можна трохи посолити.

Розкочуємо тісто в дуже тонкий шар. Наносимо рівномірним шаром масляно-часникову начинку. Загортаємо в рулет.

Нарізаємо рулет на невеликі «шайбочки».

У бульйон додаємо нарізані кубиками картоплю та моркву. Зелень я також додаю разом із картоплею та морквою. Але багато хто кладе зелень уже в готовий суп. Робіть, як вам подобається.