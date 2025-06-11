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Рецепт курячого супу із часниковими галушками

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

Простий і смачний рецепт

Складники:

  • Курка — 0,5 шт.
  • Картопля — 2 шт.
  • Морква — 0,5 шт.
  • Зелень (за смаком)
  • Лавровий лист — 2 шт.

Для галушок:

  • Яйце — 1 шт.
  • Борошно (скільки візьме тісто) — 150 г
  • Сіль (дрібка)
  • Олія — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Спочатку зваримо курячий бульйон. Додаємо лаврушку, солимо до смаку. 
  2. Поки вариться бульйон, зробимо рулетики. Для цього готуємо звичайне тісто для локшини. У миску висипаємо борошно, робимо заглиблення і вбиваємо туди яйце, додаємо сіль та 1 ст. л. рослинної олії. Замішуємо туге тісто, що не липне.
  3. Накриємо тісто поки що серветкою, щоб не завітрилося.
  4. Приготуємо масляно-часникову начинку для рулетиків. У розм’якшене вершкове масло додаємо часник та зелень. Можна трохи посолити.
  5. Розкочуємо тісто в дуже тонкий шар. Наносимо рівномірним шаром масляно-часникову начинку. Загортаємо в рулет.
  6. Нарізаємо рулет на невеликі «шайбочки».
  7. У бульйон додаємо нарізані кубиками картоплю та моркву. Зелень я також додаю разом із картоплею та морквою. Але багато хто кладе зелень уже в готовий суп. Робіть, як вам подобається.
  8. Одночасно кидаємо в бульйон наші рулетики та варимо ще хвилин 15.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти галушки
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