На Глобинщині жінка завдала чоловікові тілесні ушкодження, від яких він помер

Вчора, 21:20 Переглядів: 191

У неділю, 8 червня, до відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки села Веселий Поділ, що в її помешканні помер 39-річний знайомий. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 7 червня під час спільного дозвілля між 30-річною власницею помешкання та її 39-річним знайомим виникла сварка, яка переросла в бійку. Унаслідок інциденту жінка завдала чоловікові тілесні ушкодження, після чого той помер.

Тіло потерпілого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині судитимуть жінку, яка порізала ножем співмешканця.

У березні до довічного ув'язнення засудили жительку Лубенського району, яка на очах у доньки вбила співмешканця, а раніше скоїла ще два вбивства.

А у жовтні минулого року, в одному із сіл Решетилівської громади 40-річна жінка завдала ножового поранення своєму знайомому під час спільного дозвілля. З проникаючим ножовим пораненням медики доставили потерпілого до лікарні.