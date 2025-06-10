На Полтавщині мотоцикліст зіткнувся з деревом та загинув

Вчора, 21:41 Переглядів: 152

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 червня, близько 17.00 на автодорозі Полтава–Гадяч в селі Шилівка Зіньківської громади Полтавського району. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл, під керуванням 44-річного водія, під час руху виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.



Нагадаємо, 4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл. Внаслідок зіткнення обидва водії — і мотоцикла, і легковика — загинули на місці події. Раніше ми писали,що протягом травня на Полтавщині сталося 82 ДТП, в яких загинуло 18 людей, а 97 отримали травми.