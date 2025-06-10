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Вакансії у Кременчуці: кого на цьому тижні шукають роботодавці

Вчора, 22:00 Переглядів: 171

Актуальні пропозиції роботи для фахівців, різноробів, водіїв і не тільки

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» зібрала для вас найактуальніші вакансії в місті. У підбірці — пропозиції для людей з різним досвідом: як для кваліфікованих працівників, так і для тих, хто шукає підробіток або роботу без досвіду.

Водії/водійки

  • Робота по місту на автомобілі Mercedes 3 тонни (категорії С, С1), графік — 5-денний. Зарплата: 21 000 грн/міс. Тел.: (067-78) 0-62-82
  • Водій/ка екскаватора в Кременчуці та районі. Оплата — погодинна, залежить від досвіду, графіка роботи та обсягів виконаних завдань. Максимальна заробітна плата може становити до 40 000 грн/міс. Тел.: (067-53) 2-74-04
  • Водій/ка з категоріями С, Е для перевезення небезпечного вантажу по Україні. Умови обговорюються. Тел.: (097-45) 5-64-15, 068-009-08-08
  • Водій/ка на металобазу (категорії В, С), район зупинки Присадки. Повний соцпакет, графік: 8.00–17.00, вихідні — субота, неділя. Зарплата: 17 000 грн. Тел.: (050-30) 4-70-33

Продовольча сфера

  • Кулінар/ка у магазин «Секрет». Тел.: (067-88) 6-66-76
  • Кухар/ка та помічник/ця кухаря. Тел.: (067-88) 6-66-76
  • М’ясник/ця у магазин «Секрет». Тел.: (067-88) 6-66-76
  • Працівник/ця з миття посуду. Тел.: (067-88) 6-66-76
  • Працівник/ця з прибирання у магазині «Секрет». Тел.: (067-88) 6-66-76
  • Продавець/продавчиня у магазин «Секрет». Тел.: (067-88) 6-66-76
  • Продавець/продавчиня дитячого та підліткового одягу в ТЦ «Плеяда». Графік: з 9.00 до 15.30, вихідний — понеділок. Тел.: (066-04) 7-67-12 (Світлана)

Прибирання та обслуговування

  • Працівник/ця з прибирання у фітнес-клуб. Графік: 2 через 2 (з 9.30 до 21.30 або з 8.00 до 20.00). Зарплата: 11 000 грн. Тел.: (050-35) 1-59-67
  • Працівник/ця з прибирання/санітарного обслуговування. Графік: з 6.00 до 19.00, 3–4 робочі дні на тиждень. Зарплата: 12 000 грн. Тел.: (09-87) 42-49-32

Залізниця та логістика

  • Оглядач/ка-ремонтник/ця вагонів (ПТО станції Кременчук). Освіта: середня/профтех/неповна вища. Зарплата: 10 000 грн. Зміни: 8.00–20.00 та 20.00–8.20. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50
  • Складач/ка поїздів. Зарплата: 9 500 грн. Графік змінний. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50
  • Черговий/чергова по залізничній станції Кременчук. Освіта: повна вища залізнична. Зарплата: 12 000 грн. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50

Робітничі спеціальності

  • Маляр/ка-штукатур/ка для ремонту приміщень. Тел.: (097-11) 9-80-87
  • Слюсар/ка з ремонту автомобілів. Можливе навчання, проживання. Тел.: (09-87) 04-09-22
  • Слюсар/ка-сантехнік/иня з категорією В. Тел.: (095-46) 9-35-72
  • Технолог/иня на швейне виробництво в Горішніх Плавнях. Повний соцпакет, KPI-бонуси, оплата дороги. Адреса: вул. Набережна, 49. Тел.: (067-40) 2-07-77

Офіс і документообіг

  • Комірник/ця. Освіта: середня/профтех. Зарплата: згідно з чинним законодавством. Графік змінний, є медстрахування. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50
  • Оператор/ка станційного технологічного центру (обробка документів). Освіта: середня, профтех або інша. Зарплата: 8 500 грн. Зміни денні та нічні. Тел.: (09-84) 75-22-36, 76-22-50

Інше

  • Контролер/ка на автостоянку в центрі. Графік: 1 доба через 3. Зарплата: 7 000 грн. Тел.: (09-37) 39-56-54
  • Різноробочі у Кременчуцький рейкозварювальний поїзд (АТ «Укрзалізниця»). Зарплата: 20 000 грн + добові 4 500 грн. Вахтовий метод: 15/15. Тел.: 34.76.0536-26, 098-466-01-12
  • Різноробочі на інші об’єкти. Тел.: (09-63) 93-54-66, 066-886-28-83.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
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